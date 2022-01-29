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Во Владивосток на фестиваль "Народная рыбалка" приехали гости из Кореи

12:43
  • суббота
  • 29 января 2022

Победителей ждут призы

Большой праздник для любителей подлёдной ловли: сегодня во Владивостоке открылся десятый, юбилейный фестиваль зимней рыбалки. В этом году посоревноваться за лучший улов приехали сотни человек из разных регионов, а также иностранцы. Победителей ждут ценные призы и море отличного настроения, сообщает "ТВ Центр".
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Акватория Амурского залива сегодня словно решето. Сотни лунок пробурили рыбаки в поисках лучшего места для клёва. Секреты удачной рыбалки у каждого свои. Кто-то постоянно меняет удочки, другие, уверяют - важна правильная прикормка.

Фестиваль "Народная рыбалка" в этом году собрал более шестисот человек. Семья Чжен приехала из Южной Кореи. Даже приморские морозы их не испугали. Ведь подледная рыбалка на море для них в новинку. Семья Деменских - опытные рыбаки, но на фестивале впервые. Говорят, что это отличная возможность дать порыбачить и детям.

На соревнование отведено три часа. В зачёт идет не количество рыбы, а общий вес улова. Поэтому для победы, можно поймать и одну, но крупную. По правилам рыбаки могут менять место клёво сколько угодно, но ловить можно только на одну удочку и при этом находиться на расстоянии не менее пяти метров от других участников.

Сейчас сезон наваги и корюшки. Правда рыбаки со стажем уверяют, что именно в этой точке Амурского залива большого улова ждать не приходится. Хорошо, если удастся поймать хоть одну рыбешку. Поэтому, даже спустя час многие оставались без добычи.

Главный приз - моторная лодка. Мечта каждого рыбака. Поэтому участники очень старались. И несли на взвешивание даже самый маленький улов. Вес самого крупного - 585 граммов. Этот показатель и стал самым лучшим. В следующем году любители подлёдного лова вновь встретятся на фестивале "Народная рыбалка".

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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