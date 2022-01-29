Астрономы обнаружили таинственный объект с мощным излучением

Учёные изучают космическое тело

Таинственный космический объект с невероятно мощным излучением обнаружили астрономы. Ранее учёные не сталкивались ни с чем подобным.

Это один из самых ярких источников радиоволн в безвоздушном пространстве. Он излучает огромную энергию. Импульсы доходят до нашей планеты примерно каждые 20 минут.

Объект находится относительно близко от Земли - в четырёх тысячах световых лет. По размеру он меньше Солнца. Астрономы предполагают, что это белый карлик или магнетар - нейтронная звезда с исключительно сильным магнитным полем.

Вторую версию считают наиболее вероятной. В теории существование магнетаров предсказали 30 лет назад. Этот тип космических тел изучен крайне мало. Известно около двадцати таких звёзд. Но объект со столь длинным периодом пульсации обнаружен впервые, сообщает "ТВ Центр".

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