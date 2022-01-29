Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Вступят в силу несколько важных законов

С 1 февраля в России вступают в силу несколько важных законов, касающихся в основном социальной сферы. О них напомнил у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, с 1 февраля материнский капитал проиндексируют согласно фактической, а не прогнозируемой инфляции - на 8,4%. При рождении первого ребёнка родители смогут получить 524 500 рублей, а при появлении на свет второго – 693 100 рублей.

В феврале будет проиндексирована на 8,6% страховая часть пенсии для неработающих пенсионеров. Они также получат доплату за январь.

С 1 февраля вступят в силу законы о защите прожиточного минимума от взыскания, о штрафах за отсутствие контроля за выбросами загрязнений, о защите граждан при покупке квартиры. Этим законом россиян защитят от приобретения аварийного жилья.

В феврале также заработают законы об изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами и о штрафах за отсутствие маркировки на табаке и алкогольных напитках.

Наконец, один из самых резонансных документов вступит в силу 1 февраля. Это Закон о пожизненном заключении для педофилов. Теперь людей смогут сажать пожизненно за повторный случай сексуального насилия против несовершеннолетнего.

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