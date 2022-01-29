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В Сочи объявлен режим ЧС из-за оползня на трассе, ведущей в Абхазию

14:45
  • суббота
  • 29 января 2022

Дорога временно перекрыта

Режим ЧС объявлен в Сочи из-за оползня на участке федеральной трассы А-147. Схему движения временно изменили. На месте работают инженеры-геологи. После сбора данных они приступят к устранению последствий схода горных пород.
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На сочинских дорогах ещё около двухсот потенциально опасных участков. Чтобы не допустить возникновения оползней, эксперты проведут диагностику и разработают превентивные меры.

Сильные осадки сегодня прогнозируют сразу в нескольких регионах России. На Камчатке ожидается метель и ветер с порывами до 30 метров в секунду. В Калужской области водителей просят лишний раз не выезжать на трассы. На дорогах - гололедица и плохая видимость из-за снегопада.

А в Приморье в результате коммунальной аварии появилась огромная ледяная глыба. В начале месяца в этом районе лопнул трубопровод. Прорыв устранили, но белоснежные наросты остались. Местные жители используют их как скалодром, сообщает "ТВ Центр".

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