Московская филармония отмечает вековой юбилей

Подготовлена праздничная программа

Вековой юбилей отмечает столичная филармония. Она является одной из старейших в России. К праздничной дате подготовлена обширная программа. Зрителей ждут выступления Юрия Симонова, Дениса Мацуева, Юрия Башмета и многих других выдающихся музыкантов.

Будут исполнены те же произведения, что и 100 лет назад - Бетховена, Рахманинова и Скрябина. Завершится праздничная программа сольным выступлением яркого пианиста нового поколения Даниила Трифонова, сообщает "ТВ Центр".

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