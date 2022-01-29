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Шепелев объяснил отказ от женитьбы на Тулуповой

17:19
  • суббота
  • 29 января 2022

Недавно у пары родился сын

Дмитрий Шепелев объяснил, почему он не женится на Екатерине Тулуповой. После ухода из жизни Жанны Фриске телеведущий завёл роман с дизайнером Тулуповой. Прошло уже несколько лет, но Шепелев и не думает поставить штамп в паспорте. Оказывается, он считает свадьбу пережитком прошлого.
Шепелев опубликовал трогательный снимок с младшим сыном

"На мой взгляд, штамп в паспорте, если мы говорим про двух взрослых и ответственных людей, вообще ни на что не влияет", - озвучил свою позицию Шепелев.

"Ну а вы что думаете? Женитьба, свадьба - это обязательное условие или скучный пережиток прошлого?" – задал вопрос телеведущий своим подписчикам в Instagram.

Женщины, конечно, осудили его позицию. Мужчины в основном высказывались нейтрально.

Для меня обязательно. Это как официально признать свою готовность к ответственности за другого человека.

Может это и формальность, но каждая женщина хочет замуж.

Жду вашу с Катей свадьбу.

Думаю, что главное не свадьба, а брак с точки зрения закона, чтобы стать официально родственниками.

Первой женой Шепелева была его соведущая в молодёжном шоу Анна Таболина. Их официальный брак просуществовал три недели, хотя до этого пара была в отношениях около семи лет.

После этого Дмитрий был фактическим мужем певицы Жанны Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон. Через два года Фриске умерла от рака.

Сейчас Шепелев живёт с дизайнером Екатериной Тулуповой. Недавно у них родился сын Тихон.

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