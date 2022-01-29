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Подруга 88-летней Татьяны Дорониной рассказала о её жизни в пансионате

19:41
  • суббота
  • 29 января 2022

Актриса чувствует себя неважно

Татьяна Доронина находится в пансионате в плохом состоянии. Об этом в интервью "Собеседнику" рассказала давнишняя коллега актрисы по МХАТу Лидия Матасова.
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По её словам, на днях Доронина должна была посетить родной театр, но этого не произошло. 88-летняя актриса находится под пристальным вниманием медиков.

"Она отказалась, точнее, врачи пансионата, где она находится, ей запретили. Во-первых, Татьяна Васильевна пока не вакцинирована. В такое время публично появляться рискованно. Во-вторых, неважно себя чувствует", - рассказала Матасова.

Татьяна Доронина давно не появляется на публике. Когда-то она блистала на сцене МХАТа и в кино. Главную кинороль своей жизни она сыграла в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе".

Татьяна Доронина – народная артистка СССР, полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством". У неё немало других государственных наград.   

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