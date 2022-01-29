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Бочкарёв: Завершаются основные работы по реконструкции стадиона "Москвич"

14:52
  • суббота
  • 29 января 2022

Закончены работы на фасаде

Реконструкция стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы завершена более чем на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Строители полностью завершили работы на фасаде стадиона и установили оборудование в стрелковой галерее. Впереди - внутренняя отделка, а весной завершится устройство финишного покрытия беговых дорожек, газона и благоустройство территории.

Как сообщил Бочкарёв, после реконструкции стадион сможет принимать на 20% больше зрителей. Кроме того, его инфраструктура будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных клубов.

Одна из особенностей архитектурного облика стадиона - новые трибуны. Каждый из пяти секторов будет окрашен в традиционные цвета олимпийских колец – синий, чёрный, красный, жёлтый и зелёный.

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