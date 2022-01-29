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Путин поручил обеспечить соцвыплатами россиян в ДНР и ЛНР

15:37
  • суббота
  • 29 января 2022

Они должны получать пособия через "Госуслуги"

Владимир Путин поручил продумать упрощение назначения социальных выплат для граждан России в ДНР и ЛНР. Обладатели российских паспортов в Донбассе могут получить право обращаться за социальными выплатами через "Госуслуги" без указания прописки.
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Поручение правительству проработать такую технологию дал президент Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

Также кабинету министров поручается при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Ещё правительство вместе с администрацией президента и ЦИК должны изучить практику активного избирательного права граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и получивших гражданство в упрощённом порядке.

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