Путин поручил обеспечить соцвыплатами россиян в ДНР и ЛНР

Они должны получать пособия через "Госуслуги"

Владимир Путин поручил продумать упрощение назначения социальных выплат для граждан России в ДНР и ЛНР. Обладатели российских паспортов в Донбассе могут получить право обращаться за социальными выплатами через "Госуслуги" без указания прописки.

Поручение правительству проработать такую технологию дал президент Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

Также кабинету министров поручается при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Ещё правительство вместе с администрацией президента и ЦИК должны изучить практику активного избирательного права граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и получивших гражданство в упрощённом порядке.

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