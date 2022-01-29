Кремль не исключил встречи Путина и Зеленского в Пекине

Оба президента приедут на открытие Олимпиады

Владимир Путин не планирует контакты с лидерами других стран во время своего визита в Пекин на открытие Олимпиады. Но в Кремле не исключают, что президент России встретится в китайской столице в Владимиром Зеленским.

"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что, по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется ", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков ответил, что в планах президента такой встречи нет. "Хотя полностью мы этого исключать не можем", - добавил представитель Кремля.

Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 4 февраля. Во время поездки президент примет участие в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр. Запланирована единственная встреча главы государства – он проведёт полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

XXIV зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта. На открытие Олимпиады планируют приехать лидеры нескольких стран мира.

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