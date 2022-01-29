ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль не исключил встречи Путина и Зеленского в Пекине

16:06
  • суббота
  • 29 января 2022

Оба президента приедут на открытие Олимпиады

Владимир Путин не планирует контакты с лидерами других стран во время своего визита в Пекин на открытие Олимпиады. Но в Кремле не исключают, что президент России встретится в китайской столице в Владимиром Зеленским.
У Зеленского с Байденом возник спор из-за "российской угрозы"

"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что, по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется ", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков ответил, что в планах президента такой встречи нет. "Хотя полностью мы этого исключать не можем", - добавил представитель Кремля.

Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 4 февраля. Во время поездки президент примет участие в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр. Запланирована единственная встреча главы государства – он проведёт полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

XXIV зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта. На открытие Олимпиады планируют приехать лидеры нескольких стран мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Подготовка Пекина к Олимпиаде - 2022
Подготовка Пекина к Олимпиаде - 2022
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.