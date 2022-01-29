В Пятигорске началась эвакуация из-за пожара на хладокомбинате

Горит один из цехов старейшего предприятия

В Пятигорске горит старейший в городе хладокомбинат. Дым от пожара виден практически из всех районов.

Возгорание началось в одном из цехов комбината ЗАО "Холод" в центре Пятигорска. Создан штаб по тушению пожара, сообщают в МЧС.

Спасатели проводят эвакуацию местных жителей в близлежащих районах. Граждан просят отнестись с пониманием и покинуть опасную зону.

Изначально площадь пожара оценивалась в 600 квадратных метров, но пожарные говорят, что есть угроза распространения огня. О пострадавших в во время пожара сведений нет.

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