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Токаев раскрыл детали недавних беспорядков в Казахстане

18:17
  • суббота
  • 29 января 2022

Они были хорошо спланированы

Аэропорт Алма-Аты был захвачен во время беспорядков в Казахстане, чтобы провести через него прилетевших из другой страны боевиков. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала "Хабар-24". Государство, из которого должны были прилететь террористы, Токаев не назвал.
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По его словам, до этого в Алма-Ату прилетели подготовленные боевики под видом гастарбайтеров. "Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сообщил президент.

Токаев признал, что власти Казахстана во время трагических событий начала января проиграли в информационном плане. "Среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо специально подготовлённые, то есть была дезинформационная кампания - так называемые фейки лились рекой", - отметил глава государства.

Это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами и мародёрством - это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими.

Токаев также отметил, что в отношении мирных демонстрантов власти силу не применяли, а миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил правительство и руководителей силовых структур. Он также обратился за помощью к государствам-членам ОДКБ. В Казахстан оперативно были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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