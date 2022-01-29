Токаев раскрыл детали недавних беспорядков в Казахстане

Они были хорошо спланированы

Аэропорт Алма-Аты был захвачен во время беспорядков в Казахстане, чтобы провести через него прилетевших из другой страны боевиков. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала "Хабар-24". Государство, из которого должны были прилететь террористы, Токаев не назвал.

По его словам, до этого в Алма-Ату прилетели подготовленные боевики под видом гастарбайтеров. "Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сообщил президент.

Токаев признал, что власти Казахстана во время трагических событий начала января проиграли в информационном плане. "Среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо специально подготовлённые, то есть была дезинформационная кампания - так называемые фейки лились рекой", - отметил глава государства.

Это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами и мародёрством - это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими.

Токаев также отметил, что в отношении мирных демонстрантов власти силу не применяли, а миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане не произвёл ни одного выстрела.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил правительство и руководителей силовых структур. Он также обратился за помощью к государствам-членам ОДКБ. В Казахстан оперативно были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram