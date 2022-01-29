Москвичам разъяснили порядок получения помощи при симптомах ОРВИ

В поликлинику можно не ходить

Москвичи с симптомами ОРВИ могут получить медицинскую помощь как в очном режиме, так и онлайн. Департамент здравоохранения Москвы разъяснил порядок получения помощи для пациентов с признаками острых респираторных инфекций.

С 28 января помощь можно получить не только в поликлинике: в городе заработал новый сервис для получения первичной консультации с врачом. С пациентом в режиме аудиоконсультаций связывается врач и дистанционно закрывает или продлевает больничный.

При положительном ПЦР-тесте на коронавирус или просто с симптомами ОРВИ больничный можно открыть дистанционно. Обращаться в поликлинику при этом не нужно. Для этого необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. Всю информацию также можно получить по короткому номеру 122.

В последние дни в Москве выросла заболеваемость коронавирусом. Это связано с приходом нового омикрон-штамма. Число госпитализаций при этом сохраняется примерно на прежнем уровне, болезнь в большинстве случаев протекает в лёгкой форме.

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