Ковиду вопреки: Apple и Samsung отчитались о новых рекордах

У компаний выросла выручка и прибыль, несмотря на проблемы с поставками

Американская компания Apple и её южнокорейский конкурент Samsung раскрыли финансовые показатели за октябрь-декабрь 2021 года. У обоих за квартал выросла выручка и прибыль, следует из опубликованных отчетов.

Выручка Apple Inc. за первый квартал 2022 финансового года (октябрь-декабрь 2021 календарного года) увеличилась на 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Американская компания заработала рекордные 123,945 миллиарда долларов, указано в её квартальном отчете. Чистая прибыль корпорации — 34,630 миллиарда долларов (операционная прибыль — 41,488 миллиарда долларов).

Самым прибыльным продуктом Apple в этом периоде снова оказался iPhone (выручка — 71,628 миллиарда долларов). Далее идут Mac (10,852) и iPad (7,248).

Предыдущий фискальный год в США закончился 30 сентября. Данные из нового отчета отражают деятельность компании за три последних месяца 2021 года, но считаются первым кварталом финансового 2022 года (квартал закончился 25 декабря 2021 года).

Южнокорейская Samsung Electronics Co. в четвертом квартале 2021 года (совпадает с календарным) получила рекордную выручку и увеличила операционную прибыль более чем в 1,5 раза.

Операционная прибыль компании за октябрь-декабрь 2021 года выросла на 53% в годовом измерении и составила 13,87 триллиона южнокорейских вон (примерно 11,5 миллиарда долларов). Результат стал максимальным с 2017 года.

Выручка Samsung в отчетном квартале составила 76,57 триллиона вон (примерно 63,6 миллиарда долларов) и стала рекордной для компании.

В пресс-релизе Samsung отмечаются растущий спрос на чипы памяти и увеличение продаж смартфонов и телевизоров, однако "проблемы, связанные с поставками и COVID-19, вероятнее всего, сохранятся".

Другие крупные игроки на рынке смартфонов — Xiaomi, Oppo и Vivo — пока не опубликовали отчеты за октябрь-декабрь 2021 года.

Согласно данным исследовательской компании Canalys, Apple стала лидером рынка смартфонов по итогам четвертого квартала прошлого года. Благодаря очень высоким продажам iPhone 13 компании удалось занять 22% рынка. Она обошла Samsung с её 20%. Также в пятерку лидеров вошли Xiaomi (12%), Oppo (9%) и Vivo (8%).

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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