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В Москве соседи спасли девушку из горящей квартиры

10:42
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Они сделали это до приезда пожарных

В Москве соседи с риском для собственной жизни спасли девушку из горящей квартиры. Пожар вспыхнул на девятом этаже.

Огонь быстро распространился, помещения заволокло густым чёрным дымом. Время шло на минуты. Не дожидаясь приезда экстренных служб, двое мужчин помогли женщине спуститься на этаж ниже через окно.

Остальных жильцов (это ещё 11 человек, в том числе ребёнок) благополучно вывели специалисты МЧС. Для этого им пришлось вскрыть дверь одной из квартир, сообщает "ТВ Центр".       

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