ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байдену досталось от Трампа за разговор с Зеленским

10:21
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Экс-президент раскритиковал нынешнего лидера США

Дональд Трамп напомнил о себе, прокомментировав недавний телефонный разговор президентов США и Украины. Бывший глава Белого дома раскритиковал нынешнего лидера страны за то, что тот перестал требовать от европейских стран вносить свой вклад в оборону, сообщает ТАСС.
Трамп назвал следующего президента США

"Даже если правда только половина из того, что говорят об этом звонке, то это не был хороший звонок. Президент Украины, как сообщают, говорил ему: "Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся". Вы можете в это поверить?" - заявил Трамп.

Байдену досталось и за то, что он не требует от европейских стран вносить свой вклад в оборону. Этого добивался Трамп в годы своего президентства. "Когда Байден пришёл к власти, для многих стран это стало сигналом, что вернулись старые добрые дни, когда можно было пользоваться США", - сказал экс-президент США.

Разговор Байдена с Зеленским состоялся 27 января. Стенограмму беседы не публиковали, но, по данным СМИ, Зеленский якобы критиковал Байдена за нагнетание ситуации вокруг пресловутой российской угрозы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.