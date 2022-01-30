Байдену досталось от Трампа за разговор с Зеленским

Экс-президент раскритиковал нынешнего лидера США

Дональд Трамп напомнил о себе, прокомментировав недавний телефонный разговор президентов США и Украины. Бывший глава Белого дома раскритиковал нынешнего лидера страны за то, что тот перестал требовать от европейских стран вносить свой вклад в оборону, сообщает ТАСС.

"Даже если правда только половина из того, что говорят об этом звонке, то это не был хороший звонок. Президент Украины, как сообщают, говорил ему: "Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся". Вы можете в это поверить?" - заявил Трамп.

Байдену досталось и за то, что он не требует от европейских стран вносить свой вклад в оборону. Этого добивался Трамп в годы своего президентства. "Когда Байден пришёл к власти, для многих стран это стало сигналом, что вернулись старые добрые дни, когда можно было пользоваться США", - сказал экс-президент США.

Разговор Байдена с Зеленским состоялся 27 января. Стенограмму беседы не публиковали, но, по данным СМИ, Зеленский якобы критиковал Байдена за нагнетание ситуации вокруг пресловутой российской угрозы.

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