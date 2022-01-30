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Во власти циклона: Крым засыпает снегом

13:00
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Коммунальные службы не справляются с уборкой

Метель и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве во второй половине дня. Ближе к вечеру в столичном регионе до рекордно низких значений упадёт атмосферное давление. Циклон принесёт непогоду и на северо-запад страны. Резкие перепады температуры, снегопад и гололедица - на юге России.
Москвичей предупредили о затяжных снегопадах

Столицу Крыма накрыл снегопад. Под слоем толстого белого покрова тропические юкки не отличить от можжевельников. У коммунальных служб, видимо, выходной: во дворах сугробы – не пройти, дороги не расчищены, ситуация аварийная, под слом снега – лёд.

Снег в Крыму – событие редкое, чаще неожиданное и всегда красивое. На мгновение полуостров превращается в зимнюю сказку. Поражаются не только туристы, но и местные жители. Правда все это великолепие – кратковременное. Вот уже и оттепель, ещё не весенняя, но всё же капель.

В Крыму главное – не упустить момент и успеть покататься на санках или слепить снеговика. Спасатели правда не рекомендуют ехать в горы. Дорога на Ай-Петри перекрыта, а на вершине можно попасть в снежный плен. На полуостров надвигается очередной циклон, сообщает "ТВ Центр".

В Анапе началось таяние выпавшего снега. Улицы превратились в реки, подтоплены дома и участки. Некоторые кварталы приходится перекрывать дамбами из мешков с песком и откачивать воду. В поселке Большой Утриш смерч вышел на берег, повредил набережную и гостиницу. Очевидцы успели запечатлеть редкое явление и чуть не оказались в эпицентре урагана.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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