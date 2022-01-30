В российских регионах стартовала вакцинация подростков от COVID-19

Поликлиники увеличивают количество рабочих часов

В российских регионах наращивают темпы прививочной кампании, в том числе среди подростков с 12 лет. Вакцинация несовершеннолетних стартовала в Крыму, Ленинградской, Свердловской и Калининградской областях. Поликлиники увеличивают количество рабочих часов на фоне роста заболеваемости.

"Омикрон" обнаружен практически во всех субъектах страны: случаи инфицирования выявили в 80 регионах. В Туве за сутки несколько сотен заболевших, причем большинство – несовершеннолетние.

О новом антирекорде с начала пандемии отчитываются власти Коми. При этом отмечают и другую тенденцию: привитые граждане чаще переносят заболевание дома. В Екатеринбурге и подмосковных Мытищах стартовала кампания по добровольной вакцинации подростков, сообщает "ТВ Центр".

Первую партию вакцины "Спутник М" для подростков накануне доставили в Челябинск и Кемеровскую область. Врачи объясняют: дети зачастую переносят заболевание бессимптомно. А потому, сами не подозревая, могут передать инфекцию родным или учителям.

Впрочем, понимают это далеко не все. Европу уже неделю сотрясают акции протеста против ограничительных мер и прививок. Австрия стала первой страной, принявшей закон об обязательной вакцинации. Шествие по улицам Вены закончилось столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа. Чтобы снизить накал, правительство пообещало постепенно снимать запреты.

С 5 февраля разрешённые часы работы предприятий общественного питания и магазинов продлеваются до полуночи, допустимое количество участников публичных мероприятий увеличивается вдвое – с 25 до 50 человек. А с 12 февраля правило двух П ("привит или переболел") отменяется для посещения магазинов.

Против ограничений и ковид-паспортов также выступают жители Канады и Франции. Чтобы усмирить протестующих в Париже, пришлось вмешаться жандармерии. Убедить несогласных не помогает даже печальный опыт соседей. В Нидерландах после смягчения ковидных мер, число госпитализаций вновь резко пошло вверх.

Впрочем, статистика неумолима: более 74 тысяч случаев заболеваний в сутки. Для маленькой Голландии - катастрофические цифры. Почти столько же заболевших в Японии. А потому медики не устают повторять: единственный способ скорее вернуться к привычной жизнь – достичь коллективного иммунитета. И чем больше доступных вакцин будет в мире, тем быстрее это удастся сделать.

Несмотря на то что Европа всё ещё медлит с признанием нашего "Спутника V", российский препарат и его эффективность против "омикрона" на этой неделе признали уже и американские ученые.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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