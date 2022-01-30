Дипломаты снова говорят о "российской угрозе"

Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину и предложило маршруты эвакуации. Предлагаются отъезды через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Дипломаты снова говорят о мифической российской угрозе.

Тем временем, стало известно, что Пентагон будет и дальше поддерживать Украину. В этом главнокомандующего вооружёнными силами страны заверил представитель американского Минобороны генерал Милли. НАТО строит планы по защите Украины от России.

Правда, обострение кризиса связано с действиями самого Запада, объяснил бывший президент США Дональд Трамп. Он заявил, что неосмотрительная политика Вашингтона создаёт в мире взрывоопасную ситуацию, сообщает "ТВ Центр".

Танцевальный разогрев от бывшего президента США предварял горячее по содержанию выступление. Больше всего от Дональда Трампа досталось нынешнему хозяину Белого дома. Именно слабостью Байдена, который идёт на уступки европейским партнерам, Трамп объяснил своим сторонникам обострение ситуации на Украине. А оно может в любой момент привести к Третьей мировой войне.

Градус тревоги в американском обществе по поводу возможного конфликта в Европе поддерживают заокеанские СМИ. Издание The Washington post без карт с планами нападения пишет, что по внешним признакам быть войне.

О том, как Россия якобы готовится к войне, красочно рассказал журналист швейцарского телеканала SRF. В своем материале Дэвид Науэр показал колонны тяжёлой бронетехники, которые, по словам репортёра, тянутся из Сибири на Запад. В Москве довольно быстро опознали, что на кадрах показана подготовка к манёврам "Союзная решимость" и учения на полигонах Южного военного округа. В российском МИДе назвали репортаж очередной страшился и посоветовали европейским журналистам ссылаться на официальные источники.

Войны не будет. По крайней мере от России начало войны не зависит никак, ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Также Минобороны сообщило, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

Кроме того, по просьбе Ирландии в Москве приняли решение изменить квадрат акватории для февральских военно-морских учений на северо-востоке Атлантики. Этого сделано для того, чтобы местные рыбаки спокойно занимались промыслом. В Дублине оценили миролюбивый жест.

Из Лондона в Москву в ближайшие дни отправятся глава британского МИДа Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Премьер Борис Джонсон поручил улучшить отношения с правительством России и способствовать деэскалации.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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