КНДР испытала мощную сверхзвуковую ракету

Действия Пхеньяна осудили в Сеуле
Этой ночью Северная Корея запустила очередную ракету неизвестного образца в сторону Японского моря. Как сообщили военные в Сеуле, снаряд превысил скорость звука в 16 раз.
Ракета находилась в воздухе примерно полчаса, преодолела почти 800 километров и упала в воду за пределами экономической зоны Японии, сообщает "ТВ Центр".
Это уже седьмой запуск с начала года. 5 и 11 января КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет. После этого Пхеньян тестировал снаряды малой дальности.
Их запустили с подвижного железнодорожного комплекса. Также военные испытали крылатые ракеты. Действия Пхеньяна осудили в Вашингтоне, Сеуле и Токио.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram