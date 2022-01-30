КНДР испытала мощную сверхзвуковую ракету

Действия Пхеньяна осудили в Сеуле

Этой ночью Северная Корея запустила очередную ракету неизвестного образца в сторону Японского моря. Как сообщили военные в Сеуле, снаряд превысил скорость звука в 16 раз.

Ракета находилась в воздухе примерно полчаса, преодолела почти 800 километров и упала в воду за пределами экономической зоны Японии, сообщает "ТВ Центр".

Это уже седьмой запуск с начала года. 5 и 11 января КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет. После этого Пхеньян тестировал снаряды малой дальности.

Их запустили с подвижного железнодорожного комплекса. Также военные испытали крылатые ракеты. Действия Пхеньяна осудили в Вашингтоне, Сеуле и Токио.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram