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КНДР испытала мощную сверхзвуковую ракету

12:46
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Действия Пхеньяна осудили в Сеуле

Этой ночью Северная Корея запустила очередную ракету неизвестного образца в сторону Японского моря. Как сообщили военные в Сеуле, снаряд превысил скорость звука в 16 раз.

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
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Ракета находилась в воздухе примерно полчаса, преодолела почти 800 километров и упала в воду за пределами экономической зоны Японии, сообщает "ТВ Центр".

Это уже седьмой запуск с начала года. 5 и 11 января КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет. После этого Пхеньян тестировал снаряды малой дальности.

Их запустили с подвижного железнодорожного комплекса. Также военные испытали крылатые ракеты. Действия Пхеньяна осудили в Вашингтоне, Сеуле и Токио.

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