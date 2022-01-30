ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась выставка "Уникальная Россия"

12:12
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Её цель - показать красоту и богатство нашей страны

Выставка-форум "Уникальная Россия" открылась в столичном Гостином дворе. Это первое масштабное событие 2022 года, объявленного Годом культурного наследия.

Цель мероприятия - показать всю красоту и богатство регионов России. Посетители выставки смогут познакомиться с современным искусством и вспомнить о великом прошлом страны, сообщает "ТВ Центр".

Обширная программа включает интерактивные инсталляции, деловые встречи, мастер-классы, модные показы и концертную программу. Также посетители смогут увидеть арт-проекты в различных направлениях искусства. Выставка продлится до 13 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Выставка "Уникальная Россия"
Выставка "Уникальная Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.