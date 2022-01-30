В Москве открылась выставка "Уникальная Россия"

Её цель - показать красоту и богатство нашей страны

Выставка-форум "Уникальная Россия" открылась в столичном Гостином дворе. Это первое масштабное событие 2022 года, объявленного Годом культурного наследия.

Цель мероприятия - показать всю красоту и богатство регионов России. Посетители выставки смогут познакомиться с современным искусством и вспомнить о великом прошлом страны, сообщает "ТВ Центр".

Обширная программа включает интерактивные инсталляции, деловые встречи, мастер-классы, модные показы и концертную программу. Также посетители смогут увидеть арт-проекты в различных направлениях искусства. Выставка продлится до 13 февраля.

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