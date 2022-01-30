Очевидцы рассказали о страшном пожаре в жилом доме в Чертанове

Из огня спасены 12 человек

В столичном районе Чертаново во время пожара в многоэтажном доме молодые люди, рискуя собственными жизнями, спасли девушку. Они помогли ей выбраться из огненной ловушки через окно, сами при этом стояли на карнизе на восьмом этаже.

Из горящей квартиры уже вырывались языки пламени. На высоте и без страховки. Мужчина висит на карнизе жилого дома, схватившись руками за подоконник. Ещё мгновение – и руки соскользнут. Густой дым заволакивает квартиру, из открытых настежь окон вырывается наружу.

За происходящим наблюдают прохожие. Сначала один человек появляется в окне, за ним второй. Едва помещаясь в оконном проёме, они уже вдвоём держатся на одних руках на высоте 30 метров. Соседи снизу оказались дома - они открыли окна и помогли перелезть, сообщает "ТВ Центр".

После того, как двое погорельцев оказались в безопасности, молодые люди, не дожидаясь приезда экстренных служб, спасают девушку. На место оперативно выехали пожарные расчёты. По одной из версии, возгорание произошло в щитке на девятом этаже, затем огонь перебросился в две квартиры. Спасены 12 человек, среди которых есть ребёнок.

Жильцы дома ждали помощи, спасаясь на балконах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожар быстро ликвидировали. О мужчине, который помог спастись людям, известно немного - житель дома Константин Крёмкин, он работает в трамвайном депо.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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