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Очевидцы рассказали о страшном пожаре в жилом доме в Чертанове

11:39
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Из огня спасены 12 человек

В столичном районе Чертаново во время пожара в многоэтажном доме молодые люди, рискуя собственными жизнями, спасли девушку. Они помогли ей выбраться из огненной ловушки через окно, сами при этом стояли на карнизе на восьмом этаже.
В Москве соседи спасли девушку из горящей квартиры

Из горящей квартиры уже вырывались языки пламени.  На высоте и без страховки. Мужчина висит на карнизе жилого дома, схватившись руками за подоконник. Ещё мгновение – и руки соскользнут. Густой дым заволакивает квартиру, из открытых настежь окон вырывается наружу.

За происходящим наблюдают прохожие. Сначала один человек появляется в окне, за ним второй. Едва помещаясь в оконном проёме, они уже вдвоём держатся на одних руках на высоте 30 метров. Соседи снизу оказались дома - они открыли окна и помогли перелезть, сообщает "ТВ Центр".

После того, как двое погорельцев оказались в безопасности, молодые люди, не дожидаясь приезда экстренных служб, спасают девушку. На место оперативно выехали пожарные расчёты. По одной из версии, возгорание произошло в щитке на девятом этаже, затем огонь перебросился в две квартиры. Спасены 12 человек, среди которых есть ребёнок.

Жильцы дома ждали помощи, спасаясь на балконах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожар быстро ликвидировали. О мужчине, который помог спастись людям, известно немного - житель дома Константин Крёмкин, он работает в трамвайном депо.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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