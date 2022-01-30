Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье

Есть пострадавшие
Взрыв газа разрушил половину частного жилого дома в Подмосковье. Инцидент произошёл в посёлке Большевик, входящем в состав города Серпухова.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, сигнал о происшествии поступил около девяти часов утра. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что разрушена половина дома.
В результате взрыва пострадала семья: отец, мать и ребёнок. Они находятся в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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