Умер Леонид Куравлёв

Ему было 85 лет

В Москве скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлёв. Ему было 85 лет.

После смерти жены в 2012 году Куравлёв жил затворником. Он редко выходил в свет и давал интервью.

Последнее время он болел. Сначала родные устроили артиста в дом престарелых, там он перенёс тяжёлую пневмонию. Недавно Куравлёва перевели в хоспис, где он скончался.

Куравлёв родился в семье, не имеющей отношения к актёрской профессии. Его отец был слесарь, а мать – парикмахер. В школе будущий артист учился плохо, в 1953 году он впервые попытался поступить во ВГИК, однако с первой попытки туда не попал.

В кино Куравлёв дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме "Сегодня увольнения не будет…". Уже потом были культовые картины "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Место встречи изменить нельзя", "Мимино", "Ширли-мырли" и десятки других.

Похоронят Леонида Куравлёва на Троекуровском кладбище в Москве, дата прощания ещё не определена, сообщает "Интерфакс".

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