От Афони до Жоржа Милославского: каким запомнится Леонид Куравлев

Скончался Леонид Куравлев. Ему было 85 лет. Куравлев дебютировал в кино в 1958 году в роли солдата-сапёра в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…" . Среди наиболее известных его киноработ — Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", Афанасий Борщов в комедии "Афоня", Миша Дятлов в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

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