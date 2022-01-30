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От Афони до Жоржа Милославского: каким запомнится Леонид Куравлев

13:04
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Самые известные роли Куравлева - в фотогалерее "ТВ Центра"

Скончался Леонид Куравлев. Ему было 85 лет. Куравлев дебютировал в кино в 1958 году в роли солдата-сапёра в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…" . Среди наиболее известных его киноработ  — Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", Афанасий Борщов в комедии "Афоня", Миша Дятлов в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

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Леонид Куралев. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", 1973 год
Леонид Куралев. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", 1973 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Книга мастеров", 2009 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Книга мастеров", 2009 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "На златом крыльце сидели", 1986 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "На златом крыльце сидели", 1986 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная", 1985 г.
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная", 1985 г.
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Бегство мистера Мак-Кинли", 1975 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Бегство мистера Мак-Кинли", 1975 год
Леонид Куравлев (в центре). Кадр из фильма "Афоня", 1975 год
Леонид Куравлев (в центре). Кадр из фильма "Афоня", 1975 год
Леонид Куравлев. Кадр из многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны", 1973 год
Леонид Куравлев. Кадр из многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны", 1973 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Робинзон Крузо", 1972 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Робинзон Крузо", 1972 год
Леонид Куралев, Кадр из фильма "Гори, гори, моя звезда", 1970 год
Леонид Куралев, Кадр из фильма "Гори, гори, моя звезда", 1970 год
Леонид Куралев. Кадр из фильма "Вий", 1967 год
Леонид Куралев. Кадр из фильма "Вий", 1967 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Живёт такой парень", 1964 год
Леонид Куравлев. Кадр из фильма "Живёт такой парень", 1964 год
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