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Британия грозит России новыми санкциями

14:08
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Лондон введёт их на следующей неделе

Великобритания намерена ввести новые санкции против России в ближайшие дни. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элизабет Трасс в интервью телеканалу Sky News.
В Белом доме раскрыли смысл новых санкций против России

При этом глава британской дипломатии сообщила, что под ограничения подпадут только те, кто "напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине".

"Мы собираемся расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", - сказала Трасс.

Конкретные фамилии и названия российских компаний в интервью министра иностранных дел не прозвучали. Впрочем, и никаких доказательств подготовки Россией военных действий в отношении Украины Трасс тоже не предоставила.

Ранее в Вашингтоне пообещали ввести новые санкции против России только после, как там выразились, вторжения на Украину. При этом и в Белом доме нет никаких данных о подобных планах России. В Кремле же не раз заявляли, что не собираются воевать с соседней страной.

Истерика о "российской агрессии" началась в западных СМИ более двух месяцев назад. Затем с аналогичными заявлениями начали выступать политики в США и Европе.

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