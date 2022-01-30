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В Москве появятся трамвайные диаметры

15:32
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Они улучшат транспортную доступность

В Москве появятся трамвайные диаметры - объединённые маршруты, которые позволят пересечь город насквозь по аналогии с диаметрами железнодорожными и линиями метро.

Чтобы это стало возможным, до конца года планируют подготовить проект прокладки рельсов по проспекту Академика Сахарова.

Чем так важен именно этот участок и почему трамвай в современном мегаполисе развивается, а например, троллейбус сошёл с дистанции - выяснил Виктор Прокушев (смотрите видео).

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