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Перестройка, гласность, ускорение: 35 лет знаковым реформам в СССР

16:02
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Жизнь страны изменилась кардинально

35 лет назад на январском пленуме ЦК КПСС новым государственным курсом была объявлена Перестройка. К тому моменту о ней уже пару лет говорили, но кардинальная реформа всей советской системы началась в 1987 году.

В общественной и культурной жизни это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Гласность, свобода мысли, Булгаков и Пастернак в центральной печати, новое кино - одна только "Асса" Сергея Соловьёва чего стоит...

В общем, удивительная пора. Юлия Богоманшина вспомнила, как всё было и поговорила с теми, кто тогда оказался в центре событий (смотрите видео).

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