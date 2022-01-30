Перестройка, гласность, ускорение: 35 лет знаковым реформам в СССР

Жизнь страны изменилась кардинально
35 лет назад на январском пленуме ЦК КПСС новым государственным курсом была объявлена Перестройка. К тому моменту о ней уже пару лет говорили, но кардинальная реформа всей советской системы началась в 1987 году.
В общественной и культурной жизни это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Гласность, свобода мысли, Булгаков и Пастернак в центральной печати, новое кино - одна только "Асса" Сергея Соловьёва чего стоит...
В общем, удивительная пора. Юлия Богоманшина вспомнила, как всё было и поговорила с теми, кто тогда оказался в центре событий (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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