Гинцбург оценил роль "омикрона" в финальной стадии пандемии

Академик привёл данные о роли "Спутника Лайт" для защиты организма

Академик Александр Гинцбург не уверен, что "омикрон" станет финальной стадией пандемии. Многие учёные ранее предполагали, что новый штамм коронавируса будет последним, после чего пандемия пойдёт на спад, а вирус станет возбудителем обычной простуды.

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", - сказал глава Центра имени Гамалеи в эфире телеканала "Россия-1".

Он также привёл данные, что ревакцинированные вакциной "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения омикрон-штаммом.

Штамм "омикрон" впервые был обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций, но менее опасен в плане течения болезни.

Практически во всех странах Европы новый штамм быстро стал доминирующим, что привело к рекордным показателям заражений. Также новая мутация вируса добралась до России, у нас в стране тоже наблюдается всплеск заболеваемости. При этом число госпитализаций практически не растёт.

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