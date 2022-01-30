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Собчак назвала Урганту имя новой избранницы Лепса

18:29
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Недавно певец развёлся с Анной Шаплыковой

Григорий Лепс после развода встречается с Юлией Барановской. В звёздной тусовке об этом говорят уже несколько дней, но первой, кто решился публично озвучить сенсационную новость, оказалась Ксения Собчак.
Лепс после развода укатил на элитный курорт

Телеведущая пришла в гости к Ивану Урганту в его шоу на Первый канал. Там она подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развёлся после 20-летнего брака из-за романа с Юлией Барановской.

Ксения Собчак рассказала Ивану том, как она веселилась в Куршевеле с разведённым певцом. "Лепс в статусе холостого человека сейчас приехал?" – спросил Ургант.

"Он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем", - предложила Ксения и слишком громко прошептала Урганту: "С Барановской".

Григорию Лепсу 59 лет. В конце 2021 года он развёлся с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил больше 20 лет. В браке на свет появились трое детей: дочери Ева и Николь, и сын Иван.

Юлии Барановской 41 год. У неё за спиной брак с футболистом Андреем Аршавиным. Они прожили вместе девять лет. За это время Барановская родила троих детей: сыновей Артёма и Арсения, и дочь Яну.

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