Собянин назвал Куравлёва актёром огромного таланта и обаяния

Артист ушёл из жизни 30 января

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Леонида Куравлёва. Мэр оставил запись на своей странице в Instagram, прикрепив несколько фотографий Куравлёва в образе его персонажей из популярных фильмов.

"Ушёл из жизни актер огромного таланта и обаяния Леонид Куравлёв. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста", - написал мэр.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер 30 января, ему было 85 лет. Актёр сыграл более 200 ролей в кино и сериалах. Самые известные – "Живёт такой парень", "Вий", "Семнадцать мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Место встречи изменить нельзя", "Мимино", "Ширли-мырли".

В 2012 году умерла супруга Куравлёва. После этого он редко выходил в свет и давал интервью. Последнее время он болел. Сначала родные устроили артиста в дом престарелых, там он перенёс тяжёлую пневмонию. Недавно Куравлёва перевели в хоспис. Похоронят Леонида Куравлёва на Троекуровском кладбище в Москве.

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