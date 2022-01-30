В России испытали новый лёгкий самолёт "Байкал"

Он заменит "кукурузник" Ан-2

У легендарного "кукурузника" Ан-2 появился преемник. Лёгкий самолёт "Байкал" совершил первый полёт. Машина призвана заменить знаменитый самолёт, который использовался в основном в сельском хозяйстве с 1947 года.

На смену "кукурузнику" приходит ЛМС-901 "Байкал". Он совершил первый полёт в Екатеринбурге. Полёт проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Серийное производство таких самолётов должно начаться в 2024 году. В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и лётчиков, которые будут летать на нём.

Новый российский проект оживит перевозки на местных воздушных линиях и решит проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, отметил Мантуров.

Машину разработали в компании "Байкал Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Скорость самолёта - до 300 километров в час, максимальная дальность полёта - до трёх тысяч километров.

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