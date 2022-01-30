ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России испытали новый лёгкий самолёт "Байкал"

17:17
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Он заменит "кукурузник" Ан-2

У легендарного "кукурузника" Ан-2 появился преемник. Лёгкий самолёт "Байкал" совершил первый полёт. Машина призвана заменить знаменитый самолёт, который использовался в основном в сельском хозяйстве с 1947 года.
Спустя 72 года в России создадут новый кукурузник

На смену "кукурузнику" приходит ЛМС-901 "Байкал". Он совершил первый полёт в Екатеринбурге. Полёт проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Серийное производство таких самолётов должно начаться в 2024 году. В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и лётчиков, которые будут летать на нём.

Новый российский проект оживит перевозки на местных воздушных линиях и решит проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, отметил Мантуров.

Машину разработали в компании "Байкал Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Скорость самолёта - до 300 километров в час, максимальная дальность полёта - до трёх тысяч километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Первый полет легкого многоцелевого самолета "Байкал"
Первый полет легкого многоцелевого самолета "Байкал"
Легкий самолет "Байкал"
Легкий самолет "Байкал"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.