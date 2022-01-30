Названа дата прощания с Леонидом Куравлёвым

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны актёра Леонида Куравлёва пройдут во вторник, 1 февраля, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев ушёл из жизни 30 января, ему было 85 лет. Последнее время он болел. Сначала родные устроили артиста в дом престарелых, там он перенёс тяжёлую пневмонию. Потом Куравлёва перевели в хоспис.

Куравлёв сыграл более 200 ролей в кино и сериалах. Всенародную славу ему принесли образы в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли", "Золотой телёнок", "Ищите женщину".

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