Дом почти полностью разрушен

В Сети появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове. На кадрах видно, что дом в частном секторе практически полностью разрушен, конструкции здания выбросило на дорогу. На месте работают спасатели и эксперты.

По сообщениям "Интерфакса", причиной взрыва стал газовый баллон. Он находился в помещении, где проходил ремонт.

В результате взрыва в больницу попали три человека. Один из них пострадал серьёзно – у него ожоги тела средней степени тяжести.

В доме проживало три семьи, всего восемь человек. Решается вопрос о их расселении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram