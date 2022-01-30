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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове

17:33
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Дом почти полностью разрушен

В Сети появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове. На кадрах видно, что дом в частном секторе практически полностью разрушен, конструкции здания выбросило на дорогу. На месте работают спасатели и эксперты.

По сообщениям "Интерфакса", причиной взрыва стал газовый баллон. Он находился в помещении, где проходил ремонт.

В результате взрыва в больницу попали три человека. Один из них пострадал серьёзно – у него ожоги тела средней степени тяжести.

В доме проживало три семьи, всего восемь человек. Решается вопрос о их расселении.

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