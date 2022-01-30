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Сертификация "Северного потока - 2" может затянуться до лета

19:07
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Собраны не все документы

Сертификация газопровода "Северный поток – 2" задерживается. Дело в том, что Федеральное сетевое агентство Германии пока не получило все необходимые документы по немецкой дочке Nord Stream 2 AG. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава регулятора Йохен Хоманн.
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Чиновник полагает, что процесс сертификации вряд ли завершится в первой половине этого года. Хоманн напомнил, что в случае отрицательного решения оператор сможет опротестовать его в суде, и тогда процедура ещё больше затянется.

Эксперты предполагают, что процесс сертификации газопровода затягивается по политическим мотивам. В последнее время на Западе всё чаще раздаются голоса о необходимости замораживания проекта в связи с пресловутой российской агрессией против Украины.

Истерика на тему "российской агрессии" началась в западных СМИ более двух месяцев назад. Чуть позже с аналогичными заявлениями начали выступать политики в США и Европе. Никаких доказательств военных планов России они не приводили.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был быть запущен в конце 2019 года, но из-за американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. За последние два года США ввели в общей сложности более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта.

В сентябре 2021 года в России заявили, что газопровод построен. Сейчас труба заполняется газом, а параллельно оформляются технические документы по сертификации.

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