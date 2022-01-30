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Рекордные сугробы вырастут в Москве с приходом циклона "Надя"

19:37
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Снег будет идти несколько дней

Сугробы в Москве из-за циклона "Надя" могут вырасти почти до рекордных значений. Об этом предупредил жителей столичного региона сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичей предупредили о затяжных снегопадах

К 1 февраля высота сугробов в Москве может достичь 50 сантиметров, что близко к рекордным значениям 1956 года, написал у себя в Instagram Тишковец. Снег пойдёт вечером 30 января и будет идти несколько дней.

"Наступающий североатлантический циклон "Надя" будет капризнее своей предшественницы "Марии" и принесёт снега вдвое больше. За двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы", - сообщил синоптик.

По его прогнозу, осадки ослабнут к середине недели, а полностью прекратятся к субботе. Судя по прогнозу Гидрометцентра, 31 января температура воздуха приблизится к нулевой отметке, а снег может превратиться в мокрый снег или в снег с дождём.

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