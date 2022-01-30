Умер режиссер Виктор Мережко

Ему было 84 года

Умер Народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Ему было 84 года.

О причинах смерти Мережко пока не сообщается.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. В 1968 году окончил сценарный факультет ВГИКа.

По его сценариям снято более 50 фильмов. Как режиссер известен по сериалам "Сонька Золотая Ручка" (2007), "Объявлены в розыск" (2008), "Сонька: продолжение легенды" (2010) и другим. Кроме того, написал более 15 пьес. По сценариям Мережко снято 12 мультфильмов.

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