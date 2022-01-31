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Глава ЛНР заявил, что США "сломают зубы"

08:16
  • понедельник
  • 31 января 2022

Республику не заботит угроза новых американских санкций

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал подготовленный в Конгрессе США проект санкций против Москвы, в котором предлагается объявить террористами "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе.
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"Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения", - отметил глава ЛНР (цитата по РИА "Новости").

По словам Пасечника, Штаты пытаются с помощью ограничительных мер "задавить" Кубу уже 60 лет, но безуспешно.

"И об нас они точно сломают зубы", - добавил он.

Как заметил Пасечник, республику не заботят угрозы США.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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