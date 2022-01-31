Глава ЛНР заявил, что США "сломают зубы"

Республику не заботит угроза новых американских санкций
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал подготовленный в Конгрессе США проект санкций против Москвы, в котором предлагается объявить террористами "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе.
"Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения", - отметил глава ЛНР (цитата по РИА "Новости").
По словам Пасечника, Штаты пытаются с помощью ограничительных мер "задавить" Кубу уже 60 лет, но безуспешно.
"И об нас они точно сломают зубы", - добавил он.
Как заметил Пасечник, республику не заботят угрозы США.
Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram