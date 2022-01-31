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Журналисты раскрыли детали новых санкций Британии против России

08:16
  • понедельник
  • 31 января 2022

Пакет ограничительных мер представят в понедельник

Как пишет со ссылкой на источники газета The Times, в понедельник власти Великобритании представят пакет санкций против России. Ограничения затронут активы российских энергетических компаний.
В Белом доме раскрыли смысл новых санкций против России

В материале уточняется, что санкции подразумевают как заморозку активов, так и запрет на въезд в Соединенное Королевство. Попадут под них и физические, и юридические лица.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в интервью телеканалу Sky News, что под санкции может попасть "любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима".

Прежде стало известно, что Британия хочет ввести ограничения против тех, кто "напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине".

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