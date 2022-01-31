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Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

08:31
  • понедельник
  • 31 января 2022

Дороже всего - в Нидерландах

Бензин в России в абсолютных цифрах стал вторым по дешевизне в Европе - 51,3 рубля за литр в среднем, передает РИА "Новости".

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На первом месте по дешевизне оказался Казахстан (35,7 рубля за литр АИ-95). Далее идет Россия, а замыкает тройку Белоруссия (около 61 российского рубля).

Самый дорогой бензин из стран Европы, в пересчете на российскую валюту, продается в Нидерландах (169,1 рубля за литр). Потом идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция (везде дороже 150 рублей).

Что касается дизельного топлива, то самое дешевое продается в России - 54,4 рубля за литр. Дороже всего оно стоит в Швеции - 172,4 рубля.

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