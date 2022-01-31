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Появились подробности индексации пенсий в феврале

08:18
  • понедельник
  • 31 января 2022

Выплаты поднимут с учетом фактической инфляции

Запланированная на февраль индексация пенсий на 8,6% будет осуществляться по отношению к декабрю 2021 года. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.
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Эксперт напомнила, что в январе пенсии россиян уже проиндексировали — на 5,9%, с учетом прогнозируемого уровня инфляции 2021 года. Однако затем было решено довести общий уровень индексации до 8,6%, так как фактическая инфляция оказалась выше прогноза.

Таким образом, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией, уточнила Сорокина.

Специалист также рассказала, что в феврале проиндексируют ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой отечественной войны и ее участникам, ветеранам боевых действий — также на общие 8,6%, сообщает агентство "Прайм".

28 января президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство об индексации пенсий на 8,6%. Как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, средний размер пенсии после повышения составит 18 984 рубля.

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