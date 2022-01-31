В НАТО решили изучить "операции по оказанию влияния" в Арктике

Исследования проводят с 2018 года

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций разместил тендер на анализ повестки по Арктике, которую распространяют различные государства, а также их попытки оказывать влияние в регионе.

Аналогичные исследования в НАТО проводят с 2018 года. Новые тендер предлагает изучить официальную риторику и политические ценности, транслируемые государствами — членами Арктического совета, Китаем и НАТО.

Победителям конкурса также предстоит проанализировать тенденции операций по оказанию влияния в Арктике за последние десять лет. К ним, помимо прочего, в НАТО относят и "распространение дезинформации".

Отдельный раздел в итоговом отчете должен быть посвящен дискуссиям вокруг председательства России в Арктическом совете, сообщает RT.

В январе российские бомбардировщики выполнили патрулирование над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями. Летчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают патрулирование над нейтральными водами нескольких океанов. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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