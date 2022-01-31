Эксперт рассказал, как предотвратить "длинный" COVID-19

Воздействие коронавируса на организм индивидуально

Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, важно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер. Об этом рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.

Специалист пояснил, что такие исследования помогут исключить риск дальнейшего развития болезни. Повышение С-реактивного белка говорит о продолжающемся воспалении, при этом температуры может уже не быть. D-димер демонстрирует, что в организме идет активное разрушение тромбов.

В случае отклонений от нормативных значений в результатах анализов следует обратиться к врачу.

Ломоносов подчеркнул индивидуальность воздействия COVID-19 на организм. При этом о последствиях штамма "омикрон" известно достаточно немного. Однако ясно, что многие переболевшие сталкиваются с "длинным ковидом".

Это означает, что симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. В связи с этим рекомендуется сдать анализы после того, как спадет температура и улучшится общее состояние. В случаях "омикрона" это обычно происходит на четвертый-шестой день болезни, цитирует Ломоносова РИА Новости.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона". Это сыпь и другие раздражения на коже. Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов.

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