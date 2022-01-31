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Заммэра сообщил сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы

08:34
  • понедельник
  • 31 января 2022

На МЦК она появится уже в этом году

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в беседе с РИА "Новости", что на Московских центральных диаметрах и в наземном транспорте столицы Face Pay может появиться в 2023 году.
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"Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то её элементы будут в наземном городском транспорте", - отметил замглавы города.

Face Pay - система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах. На всех станциях московского метро она была запущена в октябре 2021 года.

Чтобы воспользоваться Face Pay, необходимо привязать к приложению "Метро Москвы" свою банковскую карту и "Тройку", а перед турникетом посмотреть в камеру.

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