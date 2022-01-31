ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нью-Йорке найдена мертвой "Мисс США-2019"

08:44
  • понедельник
  • 31 января 2022

Тело женщины нашли у 60-этажного небоскреба

Как пишет со ссылкой на источники в полиции газета New York Post, в Нью-Йорке была обнаружена мертвой победительница конкурса "Мисс США-2019" Чесли Крист.
В США на конкурсе красоты впервые победила женщина-трансгендер

Тело 30-летней женщины нашли у 60-этажного небоскреба утром в воскресенье. Крист жила на девятом этаже здания.

Известно, что Крист оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что хочет завещать все своей матери.

"Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой", - цитирует газета заявление семьи победительницы конкурса красоты.

Пост Крист в день смерти в Instagram гласил: "Пусть этот день принесет вам покой".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Чесли Крист
Чесли Крист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.