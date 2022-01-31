В Нью-Йорке найдена мертвой "Мисс США-2019"

Тело женщины нашли у 60-этажного небоскреба

Как пишет со ссылкой на источники в полиции газета New York Post, в Нью-Йорке была обнаружена мертвой победительница конкурса "Мисс США-2019" Чесли Крист.

Тело 30-летней женщины нашли у 60-этажного небоскреба утром в воскресенье. Крист жила на девятом этаже здания.

Известно, что Крист оставила предсмертную записку, в которой сообщила, что хочет завещать все своей матери.

"Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой", - цитирует газета заявление семьи победительницы конкурса красоты.

Пост Крист в день смерти в Instagram гласил: "Пусть этот день принесет вам покой".

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