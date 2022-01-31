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Опрос показал, сколько россиян довольны отношениями с начальством

08:48
  • понедельник
  • 31 января 2022

Четверть респондентов пожаловались, что их руководитель распускает сплетни

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, рабочими отношениями с начальником довольны 52% граждан России.
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"Интересно отметить, что в аналогичном исследовании прошлого года 67% респондентов отметили, что довольны своим руководством", - сказано в исследовании.

Уточняется, что 61% из тех, кто недоволен отношениями с начальством, считают руководителя некомпетентным. При этом 54% пожаловались, что начальство не хочет их повышать, а 47% - что их руководство часто может манипулировать понижением зарплаты или даже увольнением.

Вместе с тем четверть респондентов указали на то, что их руководитель распускает сплетни, 9% недовольны звонками в нерабочее время.

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