"Буквально за неделю ушел": дочь рассказала, как угасал Виктор Мережко

Незадолго до смерти режиссер перенес операцию

Вечером 30 января стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко. Он умер на 85-м году жизни.

Дочь артиста Мария Мережко рассказала, что здоровье ее отца испортилось еще в декабре прошлого года. Долгое время Мережко отказывался ехать в больницу, пока 10 января 2022 года сын не отвез его на КТ. Там выяснилось, что у сценариста поражение легких до 95%. Режиссера положили в реанимацию, а уже спустя неделю врачи делали оптимистичные прогнозы.

"И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна", — рассказала дочь Мережко Мария.

В интервью "Комсомольской правде" она также сообщила, что последний разговор с отцом, который состоялся вечером 30 января, был эмоциональным. Он кричал, что устал болеть, и умолял перевести его в обычную палату.

Виктора Ивановича похоронят в Москве на Троекуровском кладбище рядом с женой, которая умерла 24 года назад.

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