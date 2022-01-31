ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Буквально за неделю ушел": дочь рассказала, как угасал Виктор Мережко

08:51
  • понедельник
  • 31 января 2022

Незадолго до смерти режиссер перенес операцию

Вечером 30 января стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко. Он умер на 85-м году жизни.

Дочь артиста Мария Мережко рассказала, что здоровье ее отца испортилось еще в декабре прошлого года. Долгое время Мережко отказывался ехать в больницу, пока 10 января 2022 года сын не отвез его на КТ. Там выяснилось, что у сценариста поражение легких до 95%. Режиссера положили в реанимацию, а уже спустя неделю врачи делали оптимистичные прогнозы.

"И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна", — рассказала дочь Мережко Мария.

В интервью "Комсомольской правде" она также сообщила, что последний разговор с отцом, который состоялся вечером 30 января, был эмоциональным. Он кричал, что устал болеть, и умолял перевести его в обычную палату.

Виктора Ивановича похоронят в Москве на Троекуровском кладбище рядом с женой, которая умерла 24 года назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Виктор Мережко
Виктор Мережко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.