ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Снег и облачность: какой погоды ожидать москвичам в понедельник

08:48
  • понедельник
  • 31 января 2022

Атмосферное окажется на 20 миллиметров ниже средних многолетних значений

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в беседе с РИА "Новости", что в понедельник в Москве ожидается облачная погода, местами будет идти снег.

"Максимальная температура днем в столице от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду", - уточнил метеоролог.

Атмосферное окажется на 20 миллиметров ниже средних многолетних значений - 729.

Ранее стало известно, что к 1 февраля высота сугробов в Москве может достичь 50 сантиметров. Это близко к рекордным значениям 1956 года. Осадки ослабнут к середине недели, а полностью прекратятся к субботе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.