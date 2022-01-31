Снег и облачность: какой погоды ожидать москвичам в понедельник

Атмосферное окажется на 20 миллиметров ниже средних многолетних значений

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в беседе с РИА "Новости", что в понедельник в Москве ожидается облачная погода, местами будет идти снег.

"Максимальная температура днем в столице от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду", - уточнил метеоролог.

Атмосферное окажется на 20 миллиметров ниже средних многолетних значений - 729.

Ранее стало известно, что к 1 февраля высота сугробов в Москве может достичь 50 сантиметров. Это близко к рекордным значениям 1956 года. Осадки ослабнут к середине недели, а полностью прекратятся к субботе.

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