Власти Москвы объяснили необходимость снижения нештрафуемого порога скорости

В настоящее время не штрафуют за превышение скорости в пределах до 20 км/ч

Сокращение нештрафуемого порога превышения скорости на столичных дорогах поможет уменьшить смертность в авариях на 10%. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что предлагается снизить нештрафуемый порог скорости до пределов в 10 км/ч. В настоящее время он составляет 20 км/ч.

При этом за пределами города этот порог может остаться прежним. Хотя и там ДТП носят тоже достаточно тяжелый характер, все же в городах аварий намного больше, пояснил Ликсутов в интервью РИА Новости.

Тем временем лихачам на российских дорогах ужесточили наказание — до уголовной ответственности. В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал поправки, согласно которым наказание последует за неоднократное превышение допустимой скорости движения на 60 и более км/ч, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.

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