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КНДР подтвердила пуск ракеты средней дальности

08:58
  • понедельник
  • 31 января 2022

Пхеньян не проводил подобных испытаний с конца 2017 года

Власти КНДР подтвердили, что в воскресенье провели испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, пишет портал NK News.
КНДР испытала мощную сверхзвуковую ракету

Как уточняется в материале, речь о ракете "Хвасон-12". Запуск производили, чтобы проверить точность системы вооружения. Лидер КНДР Ким Чен Ын при испытании не присутствовал.

Осуществлен пуск был из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Пхеньян не проводил подобных испытаний с конца 2017 года.

Прежде в январе Северная Корея провела пуски железнодорожного ракетного комплекса, а также тактических управляемых и гиперзвуковых ракет.

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