КНДР подтвердила пуск ракеты средней дальности

Пхеньян не проводил подобных испытаний с конца 2017 года

Власти КНДР подтвердили, что в воскресенье провели испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, пишет портал NK News.

Как уточняется в материале, речь о ракете "Хвасон-12". Запуск производили, чтобы проверить точность системы вооружения. Лидер КНДР Ким Чен Ын при испытании не присутствовал.

Осуществлен пуск был из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Пхеньян не проводил подобных испытаний с конца 2017 года.

Прежде в январе Северная Корея провела пуски железнодорожного ракетного комплекса, а также тактических управляемых и гиперзвуковых ракет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram